Экипаж сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика на МКС

Ночью в модуле МКС «Звезда» сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах пластика. Об этом свидетельствуют переговоры экипажа станции с Землей, которые транслирует NASA.

Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле «Звезда», при этом, по словам астронавта Тома Песке, запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент. К настоящему времени источник дыма и запаха не обнаружен.

Согласно переговорам, которые цитирует РИА Новости, российские космонавты открыли панели в модуле «Звезда» в районе обнаружения дыма и осмотрели запанельное пространство, однако источника дыма не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.