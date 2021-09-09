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Экипаж сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика на МКС

Кирилл Кунецкий
08:18 09.09.2021
Согласно переговорам, космонавт Олег Новицкий около 5.00 мск сказал подмосковному Центру управления полетами, что в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах.
Экипаж сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика на МКС
© Фото: Роскосмос
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Ночью в модуле МКС «Звезда» сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах пластика. Об этом свидетельствуют переговоры экипажа станции с Землей, которые транслирует NASA.

Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле «Звезда», при этом, по словам астронавта Тома Песке, запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент. К настоящему времени источник дыма и запаха не обнаружен

Согласно переговорам, которые цитирует РИА Новости, российские космонавты открыли панели в модуле «Звезда» в районе обнаружения дыма и осмотрели запанельное пространство, однако источника дыма не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.

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