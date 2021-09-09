Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве начали включать отопление по заявкам

Кирилл Кунецкий
08:07 09.09.2021
В настоящее время тепло будет поступать прежде всего в социальные учреждения.
В Москве начали включать отопление по заявкам
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях, в настоящий момент это делается по специальной заявке, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время поступило около четырех десятков заявок о досрочном включении отопления. Бирюков также подчеркнул, что решение о введении отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий.

«Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности», - приводит слова Бирюкова «Российская газета».

Между тем, по данным синоптиков, сегодня температура воздуха в Москве прогреется до +20 градусов, будет облачно, но преимущественно без осадков. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Теплая погода в столице с дневными температурами около 20 градусов, по прогнозам синоптиков, сохранится как минимум до начала следующей недели.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.