В Москве начали включать отопление по заявкам

В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях, в настоящий момент это делается по специальной заявке, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время поступило около четырех десятков заявок о досрочном включении отопления. Бирюков также подчеркнул, что решение о введении отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий.

«Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности», - приводит слова Бирюкова «Российская газета».

Между тем, по данным синоптиков, сегодня температура воздуха в Москве прогреется до +20 градусов, будет облачно, но преимущественно без осадков. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Теплая погода в столице с дневными температурами около 20 градусов, по прогнозам синоптиков, сохранится как минимум до начала следующей недели.