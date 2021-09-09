В Москву пришло потепление
Дневные температуры около 20 градусов сохранятся в столице как минимум до начала следующей недели.
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В Москве в четверг, 9 сентября, температура воздуха прогреется до +20 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
Ожидается, что температура воздуха составит +18...+20 градусов, будет облачно, но преимущественно без осадков. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Теплая погода в столице с дневными температурами около 20 градусов, по прогнозам синоптиков, сохранится как минимум до начала следующей недели.
Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит «правильное» бабье лето.