В стране и мире В Москву пришло потепление Анна Касаткина Дневные температуры около 20 градусов сохранятся в столице как минимум до начала следующей недели. © Фото: Sergey Smirnov, GlobalLookPress Читайте нас на: В Москве в четверг, 9 сентября, температура воздуха прогреется до +20 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. Ожидается, что температура воздуха составит +18...+20 градусов, будет облачно, но преимущественно без осадков. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Теплая погода в столице с дневными температурами около 20 градусов, по прогнозам синоптиков, сохранится как минимум до начала следующей недели. Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит «правильное» бабье лето. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика