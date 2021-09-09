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В Москву пришло потепление

Анна Касаткина
07:17 09.09.2021
Дневные температуры около 20 градусов сохранятся в столице как минимум до начала следующей недели.
В Москву пришло потепление
© Фото: Sergey Smirnov, GlobalLookPress
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В Москве в четверг, 9 сентября, температура воздуха прогреется до +20 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Ожидается, что температура воздуха составит +18...+20 градусов, будет облачно, но преимущественно без осадков. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Теплая погода в столице с дневными температурами около 20 градусов, по прогнозам синоптиков, сохранится как минимум до начала следующей недели.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит «правильное» бабье лето.

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