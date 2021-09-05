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Синоптик рассказал, наступит ли бабье лето в этом году

Алексей Курильченко
10:47 05.09.2021
В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве может наступить правильное бабье лето.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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В середине сентября в Москве стоит ожидать потепления и солнечной погоды. Об этом рассказал «Звезде» заместитель начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. По его мнению, этот период теплой погоды нельзя полноценно назвать «Бабьим летом».

«Мы почувствовали дыхание осени - неделя холодной погоды. И после этого возвращается теплый антициклон. До девятого числа - пасмурная погода с небольшими дождиками с температурой 10-12 градусов днем. А вот 10-11 числа уже облачно с прояснениями без осадков и температурой 17-21 градус. Но ветер еще северный. Всем захочется сказать, что это бабье лето», - сказал синоптик.

Эксперт отметил, что бабье лето характеризуется двумя признаками - солнечной погодой, «когда светит, но не греет» и выносом теплого воздуха с юга. Таким образом, если период теплой погоды продлится до конца недели, а ветер поменяет свое направление, то жителей столице быте ждать то самое, правильное, бабье лето.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде», каким сентябрь 2021 года окажется для жителей ряда территорий Центральной России, включая Москву и Московскую область. По его словам, месяц условно «располовинится», показав как заметное похолодание, так и практически бабье лето.

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