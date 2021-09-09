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Врач предупредил о скрытой опасности бабьего лета

Иван Линдеманн
06:40 09.09.2021
Резкие скачки температуры провоцируют развитие вирусных инфекций.
Врач предупредил о скрытой опасности бабьего лета
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Согласно прогнозам, в середине сентября в Центральной России станет теплее - ожидается приход бабьего лета. Однако резкие перепады температуры в этот период несут в себе опасность, напомнила терапевт Татьяна Романенко в беседе с радио Sputnik.

«Последний привет» от ушедшего сезона часто приводит к распространению простудных заболеваний. Резкие скачки температуры провоцируют развитие вирусных инфекций.

«Утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций», - объяснила врач.

В такой обстановке важно использовать правильную одежду. Романенко рекомендует придерживаться «принципа многослойности» - например, подбирать куртку с расчетом на то, что верхнюю одежду будет удобно снять или надеть в зависимости от температуры.

Кроме того, в дождливую погоду надо помнить о состоянии обуви. Она должна быть удобная и непромокаемая, поскольку большинство простудных заболеваний приходит через замерзшие и промокшие ноги, заключила врач.

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