Синоптик заявил о приближающемся к Москве бабьем лете

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе со «Звездой» рассказал, когда жителям столичного региона ждать бабьего лета.

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие выходные температура будет на 2-4 градуса выше климатической нормы.

«Правда, полноценным бабьим летом этот период назвать не очень получается, потому как сохраняется вероятность небольших и локальных дождей до конца недели, а мы привыкли к тому, что бабье лето - это все-таки солнечная погода», - сказал Леус.

Специалист добавил, что сегодня завершится череда холодных дней в Москве, когда температура ниже климатической нормы. Уже завтра циклон, который будет проходить по северу Европейской России, начнет поставлять к берегам Москвы-реки более теплые воздушные массы.

В среду ожидается, что столбики термометров поднимутся до +15, +17, что соответствует климатической норме. В последующие дни, до конца этой недели, температура продолжит увеличиваться и в выходные будет близкой к отметке в +20 градусов.