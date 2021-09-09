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Семь тысяч морских миль: как прошел юбилейный переход кораблей Северного флота в Дудинку

Михаил Аброськин
04:34 09.09.2021
В составе группы БПК «Североморск», БДК «Георгий Победоносец» и спасательное буксирное судно «Памир».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Экипажи отряда кораблей Северного флота совершили десятый поход из Североморска в порт Дудинка. При этом, большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и спасательное буксирное судно «Памир» преодолели более семи тысяч морских миль и прошли через Енисей.

Корабли преодолели Турушинский перекат. В этом месте до берега рукой подать. Фарватер очень узкий и неглубокий. Под килем лишь 7,5 метров глубины.

Сегодня вся арктическая группа Северного флота открылась для посещения. Жители Таймыра могут подняться на борт кораблей и осмотреть их изнутри и снаружи. Специально для них моряки подготовили уникальные экскурсионные и интерактивные программы. На вертолетной площадке для посетителей выставлен вертолет Ка-27, а все лучшие места для фото отмечены маркерами.

Прибытие боевых кораблей по традиции вызывает ажиотаж у местных жителей. Так, в прошлом году выставку посмотреть на них пришли почти 11 тысяч человек.

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