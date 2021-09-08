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Арктические исполины: корабли Северного флота предстали перед жителями Таймыра

Ян Брацкий
23:15 08.09.2021
Для гражданских посетителей подготовлены специальные экскурсионные программы, офицеры Северного флота рассказывают об истории кораблей и их боевых возможностях.
Арктические исполины: корабли Северного флота предстали перед жителями Таймыра
© Фото: Минобороны России
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Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск», прибывший накануне, 7 сентября, в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота в порт Дудинка, открылся для посещения жителями Таймыра. Военные моряки подготовили для них экскурсионные программы.

На вертолетной площадке противолодочного корабля для осмотра посетителями выставлен вертолет Ка-27. На корабле предусмотрены специальные места для фотографирования. Подготовленные офицеры рассказывают гостям об истории корабля, его основных технических характеристиках и боевых возможностях.

Экскурсии на кораблях Северного флота проводятся с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Экскурсионные группы формируются в составе до 10 человек, для всех посетителей обязателен масочный режим и измерение температуры.

Большой противолодочный корабль  Северного флота будет доступен для посещения по 13 сентября. Пребывание моряков Северного флота на Таймыре вызвало большой интерес у местных жителей. В прошлом году в ходе экскурсионных программ на кораблях Северного флота в Дудинке побывало более 10,5 тысяч жителей Таймыра.

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