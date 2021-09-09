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Минздраву предложили запретить врачам выписывать пациентам БАДы

Ян Брацкий
03:12 09.09.2021
По оценкам автора инициативы, в 30 процентах случаев люди не понимают, что покупают не лекарство, а простую добавку к пище.
Минздраву предложили запретить врачам выписывать пациентам БАДы
© Фото: pixabay.com
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Российским врачам могут запретить выписывать биологически активные добавки (БАД). С такой инициативой к Минздраву обратился заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Антон Гетта.

«Рынок биологически-активных добавок в России в 2020 году составляет около 74 млрд рублей (вырос на 17% к 2019-му), причем самая большая часть продаж, более 55%, приходится на БАДы стоимостью 500 рублей и выше. Опрос пациентов показал - в 30% случаев перед покупкой БАДов человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку», - говорится в тексте обращения, которое публикуют «Известия».

Гетта уверен, что дисциплинарной ответственности за неправильно назначенный препарат недостаточно и необходимо предусмотреть более серьезные санкции в отношении таких врачей. Например, штрафовать их на три или пять тысяч рублей в соответствии с нормой из нового КоАП.

Ранее руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН Сергей Хотимченко рассказал, как правильно принимать БАДы. С его слов нужно строго следовать тем рекомендациям, которые даны на этикетке. Эксперт напомнил, что БАД не является лекарственным препаратом, а просто восполняет дефицит некоторых веществ в организме.

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