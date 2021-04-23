Эксперт рассказал, можно ли отравиться БАДами
При приеме БАДов нужно строго следовать тем рекомендациям, которые даны на этикетке. Об этом предупредил руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН Сергей Хотимченко.
«Если написано по одной капсуле в день, то надо четко исполнять это. К сожалению, большая часть людей воспринимает, что это как лекарство лечит. Ничего подобного, это не лекарство. Это добавка к пище, чтобы восполнить дефицит тех веществ, которых нам не хватает в рационе питания», - сказал эксперт
Кроме того, он рекомендовал смотреть на сроки годности и не употреблять добавки после того, как они испортились.
«Все БАДы принимаются во время еды. Для их нормального усвоения нужна желчь. Если мы принимаем на голодный желудок, то желчь не вырабатывается. Во-первых, из-за этого может возникнуть раздражение пищеварительного тракта. Во-вторых, усвояемость будет низкая», - заключил Хотимченко.
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