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Эксперт рассказал, можно ли отравиться БАДами

Иван Линдеманн
14:37 23.04.2021
Руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН Сергей Хотимченко заявил, что все добавки нужно принимать во время еды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Myriam Zilles, Unsplash
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При приеме БАДов нужно строго следовать тем рекомендациям, которые даны на этикетке. Об этом предупредил руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН Сергей Хотимченко.

«Если написано по одной капсуле в день, то надо четко исполнять это. К сожалению, большая часть людей воспринимает, что это как лекарство лечит. Ничего подобного, это не лекарство. Это добавка к пище, чтобы восполнить дефицит тех веществ, которых нам не хватает в рационе питания», - сказал эксперт

Кроме того, он рекомендовал смотреть на сроки годности и не употреблять добавки после того, как они испортились.

«Все БАДы принимаются во время еды. Для их нормального усвоения нужна желчь. Если мы принимаем на голодный желудок, то желчь не вырабатывается. Во-первых, из-за этого может возникнуть раздражение пищеварительного тракта. Во-вторых, усвояемость будет низкая», - заключил Хотимченко.

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