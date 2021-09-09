Названо место прощания с Бельмондо

Национальная церемония прощания с легендарным французским актером Жан-Полем Бельмондо состоится в Доме Инвалидов в Париже в четверг, 9 сентября. Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте Елисейского дворца.

Сама церемония начнется в 16:30 (17:30 мск). Президент страны Эммануэль Макрон произнесет речь, поле чего пройдет минута молчания и прозвучит «Марсельеза».

Сообщается, что на церемонию прощания с мэтром французского кинематографа приглашены около 700 человек. Это близкие актера, его коллеги, видные деятели культуры и прочие. Еще тысячу мест в Доме Инвалидов отведут для широкой публики.

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на церемонии прощания с Бельмондо установят большие экраны на эспланаде Дома Инвалидов, на которых можно будет увидеть прямую трансляцию. В конце церемонии проститься с любимым актером смогут все желающие. Поминальная служба по Бельмондо пройдет в церкви Сен-Жермен-де-Пре в пятницу, 10 сентября.

О смерти кинозвезды стало известно 6 сентября. Бельмондо ушел из жизни на 89-ом году. Причина смерти актера неизвестна. Кинодебют Бельмондо состоялся в 1957 году. Наибольшую популярность ему принесла роль в манифесте французской «новой волны» - фильме «На последнем дыхании» (1959). Кроме того, российскому зрителю Бельмондо известен по таким культовым картинам, как «Профессионал», «Чудовище» и «Великолепный».