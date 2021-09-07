В стране и мире Поклонники Бельмондо возложили цветы у посольства Франции в Москве Кира Карон Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Москве поклонники творчества французского актера Жан-Поля Бельмондо возложили букеты к зданию посольства Франции. Напомним, о смерти кинозвезды стало известно 6 сентября. Причина смерти 88-летнего актера неизвестна. Кинодебют Бельмондо состоялся в 1957 году. Наибольшую популярность актеру принесла роль в манифесте французской «новой волны» - фильме «На последнем дыхании» (1959). Кроме того, российскому зрителю Бельмондо известен по таким культовым картинам, как «Профессионал», «Чудовище» и «Великолепный». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика