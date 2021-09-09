Армия Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на орбиту аппарат Минобороны Ян Брацкий Ракета-носитель стартовала с космодрома Плесецк сегодня, 9 сентября, в 22:59 по московскому времени. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Космический аппарат Министерства обороны Российской Федерации успешно выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1в». Об этом сообщили в оборонном ведомстве. Пуск состоялся с космодрома Плесецк. «Стартовавшая сегодня, 9 сентября, в 22:59 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», - сказали в министерстве. Как уточнили в министерстве, старт ракеты-носителя и все процедуры по выводу аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика