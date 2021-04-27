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Россия повторила космический рекорд по безаварийным пускам

Кира Карон
04:33 27.04.2021
Россия повторно выполнила рекорд установленный 30 лет назад.
Россия повторила космический рекорд по безаварийным пускам
© Фото: roscosmos.ru
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За два с половиной года Россия провела 58 безаварийных пусков космических ракет подряд. Такой же рекорд был установлен в истории страны в 1992-1993 годах.

С космодрома Восточный в понедельник ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.

С момента последней аварии в 2018 году этот старт стал 58-м успешным для российских космических ракет. Три года назад был прерван полет к Международной космической станции корабля «Союз МС-10» из-за сбоя при разделении ступеней пилотируемой ракеты «Союз-Ф». Космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения.

После нештатной ситуации, которая была в 2018 году, Россия осуществила 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 - с Плесецка, пять - с Восточного и семь - с космодрома Куру во Французской Гвиане, пишет РИА Новости.

За такой же срок в мире, например, произошли 17 космических пусков, обернувшихся неудачей. Восемь пусков в Китае, три - в Иране, три - в США, две - во Франции и одна - в Новой Зеландии.

Аналогичный рекорд по успешным космическим пускам был установлен лишь единожды - в период с февраля 1992 по февраль 1993 года.

Ранее российский разгонный блок «Фрегат» завершил миссию по доставке спутников OneWeb на орбиту. Об этом заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

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