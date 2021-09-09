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От единого энергорынка до общих госзаказов: итоги переговоров Путина и Лукашенко

Виктория Ивашечкина
22:32 09.09.2021
Кроме того, президент Белоруссии выразил надежду на то, что 28 союзных программ будут приняты в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства.
От единого энергорынка до общих госзаказов: итоги переговоров Путина и Лукашенко
© Фото: Михаил Воскресенский РИА Новости
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Переговоры лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались более трех часов в Кремле. После этого состоялась совместная пресс-конференция, в ходе которой главы государств рассказали о договоренностях между странами.

Так, в начале встречи российский лидер заявил, что попросил Лукашенко приехать в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства. По словам Путина, данные переговоры никак не связаны с политическим календарем в РФ и Белоруссии.

Президент России в ходе пресс-конференции по итогам переговоров отметил, что РФ и Белоруссия благодаря интеграции увеличат количество совместных предприятий.

По словам Владимира Путина, Россия и Белоруссия выработают единые подходы в трудовое законодательство.

Александр Лукашенко выразил надежду на то, что 28 союзных программ будут приняты в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое может пройти в конце октября.

Ранее сообщалось, что Россия отменяет все ограничения на авиационное сообщение с Белоруссией, которые были ранее введены на фоне пандемии.
Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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