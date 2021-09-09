СМИ: Байден планирует созвать глобальный саммит по COVID-19
По предварительной информации, международная встреча может состояться в конце сентября.
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Президент США Джо Байден планирует созвать международный саммит по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Как рассчитывает глава Белого дома, глобальное мероприятие должно состояться в конце сентября, сообщает газета Politico.
Как пишет издание, мировые лидеры должны будут обсудить общие меры реагирования на глобальную угрозу пандемии, а также вопросы вакцинации.
Саммит может быть приурочен к неделе высокого уровня очередной Генассамблеи ООН. По предварительной информации, лидеры некоторых стран уже проинформированы об инициативе Байдена. Формальных приглашений официальный Вашингтон пока не отправлял никому.