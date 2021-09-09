В стране и мире Коронавирус СМИ: Байден планирует созвать глобальный саммит по COVID-19 Ян Брацкий По предварительной информации, международная встреча может состояться в конце сентября. © Фото: CNP AdMedia Globallookpress Читайте нас на: Президент США Джо Байден планирует созвать международный саммит по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Как рассчитывает глава Белого дома, глобальное мероприятие должно состояться в конце сентября, сообщает газета Politico. Как пишет издание, мировые лидеры должны будут обсудить общие меры реагирования на глобальную угрозу пандемии, а также вопросы вакцинации. Саммит может быть приурочен к неделе высокого уровня очередной Генассамблеи ООН. По предварительной информации, лидеры некоторых стран уже проинформированы об инициативе Байдена. Формальных приглашений официальный Вашингтон пока не отправлял никому. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика