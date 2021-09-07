Вирусолог прокомментировал высказывание эксперта ВОЗ о выходе мира на плато по коронавирусу

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов оценил заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о выходе мира на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Ранее об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«У ВОЗ есть объективные данные, которые указывают, что уровень инфицирования не меняется на протяжении какого-то определенного времени... Сложно с этим спорить - тут просто интерпретация тех результатов, которые имеются», - сказал вирусолог в беседе с RT.

Со слов Керкхове, с точки зрения распространения инфекции ничего не изменилось и в некоторых странах заболеваемость остается на высоком уровне. Ежедневно регистрируется до 4,5 миллионов новых случаев и до 78 тысяч смертей в сутки. Как уточнил Денис Колбасов, единственным гарантированным способом избежать тяжелых осложнений в случае инфицирования остается вакцинация.

До этого в Минздраве РФ спрогнозировали, когда россияне смогут вернуться к привычному доковидному образу жизни. По мнению экспертов, все будет зависеть от самих граждан, темпов вакцинации и соблюдения иных предписанных санитарных норм. Как отметил замглавы ведомства Виктор Фисенко, в России созданы все условия для успешной вакцинации населения.