Валюта, налоги, борьба с терроризмом: Путин назвал темы согласованных РФ и Белоруссией документов

Президент России Владимир Путин в результате переговоров с Белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что в документах, которые были согласованы главами государств, идет речь об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом.

«В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом», – заявил российский лидер.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко состоялась 9 сентября в Кремле. На встрече лидеры двух стран обсуждали, в том числе, итоги работы по формированию Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.

В ходе переговоров Путин подчеркнул, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях в течение долгого времени велась напряженная работа. Александр Лукашенко, в свою очередь, подтвердил, что Белоруссия готова к обсуждению союзных программ, а также назвал их принятие прорывом.