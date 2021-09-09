Число пострадавших при взрыве в Ногинске возросло до 22 человек

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске. Число пострадавших во время инцидента увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в результате чрезвычайной ситуации произошло обрушение перекрытий с четвертого по первый этаж, а также частичное разрушение пятого. Всего из 72 квартир в доме повреждено 17, причем семь из них разрушены полностью.

«В ходе разбора завалов спасателями МЧС России были обнаружены тела семи погибших, в том числе двоих детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализированы шесть человек», – сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в поисках пострадавших были задействованы кинологические расчеты. Кроме того, разбирать завалы помогала инженерная техника и мобильный диагностический комплекс «Струна» для анализа повреждений здания.