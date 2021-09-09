Мама погибшей в Ногинске рассказала, что из-за взрыва люди провалились в подвал дома

Газ в жилом доме в Ногинске взорвался в среду, 8 сентября. По предварительной информации, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Мама одной из погибших рассказала о случившемся.

«Провалился сосед. Он зашел и сразу упал. Сверху упали все. Вчера доставали все тела из их квартиры: мальчика - 11 лет, девочку - 16 лет. Все из их квартиры вытащили. Жили они выше, второй этаж. А наши упали в подвал. Провалился пол в подвал сразу», - сказала женщина.

Ранее стало известно, что под в подмосковном Ногинске нашли тело пятого погибшего. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.