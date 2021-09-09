Россиянка Сидорова стала чемпионкой Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

Российская спортсменка Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Россиянка показала результат 5,01 м. Это рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире. «Серебро» взяла Катерина Стефаниди из Греции (4,77), третье место у словенки Тины Шутей (4,67), передает ТАСС.

При этом мировой рекорд принадлежит россиянке Елене Исинбаевой (5,06 в 2009 году). Высоту 5 м в прыжках с шестом на открытом воздухе брали только Исинбаева, Сидорова, американка Сэнди Моррис.

Анжелике Сидоровой 30 лет, она является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении.

В августе Анжелика Сидорова стала серебряным медалистом в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио. Прыгунье удалось взять высоту 4,85 метра.

Россиянка уверенно начала в прыжках с шестом и первые четыре высоты взяла с одной попытки, однако затем пропустила вперед американку Кэти Наджотт, которой покорилась высота 4,90 метра.