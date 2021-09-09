Россия и Белоруссия обсудили углубление интеграции в Союзном государстве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства. Об этом сообщили в кабмине РФ.

По словам Мишустина, запуск работы по интеграционным программам позволит продвинуться вперед в выполнении Союзного договора. А также вывести на новый уровень торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Отмечается, что новый пакет документов по интеграции собираются одобрить на заседании Совмина, в том числе проект декрета Высшего Госсовета.

«После этого документы направят на утверждение лидерам России и Беларуси», - приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

В четверг, 9 сентября, в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что на встрече лидеры двух стран обсудят итоги работы по формированию Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.