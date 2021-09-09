Наказание рублем: в Москве в десять раз могут повысить штраф за нарушение тишины водителями

В Москве объявили войну шумным водителям. Штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами и мотоциклистами могут повысить в десять раз.

Новые санкции коснуться тех, кто любит громкую музыку и рокочущие глушители. Мэр столицы Сергей Собянин уже внес пакет поправок в городскую Думу. Фиксировать нарушения будут в автоматическом режиме.

В Москве не найти человека, который бы не слышал громкую музыку под своим окном. Кого-то она рано утром будит, а кто-то не может из-за нее уснуть.

Наказание рублем - одна из первых мер, которую градоначальник предложил ввести для автомобилистов и мотоциклистов. Но не только.

«Запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. В десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5000 рублей», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые штрафы могут существенно ударить по карману автомобилистов и владельцев мотоциклов без глушителей.

В мастерской, где ставят профессиональный автозвук, считают что инициатива правильная, но также говорят о необходимости учесть мнение автовладельцев. Сами автомобилисты к возможным нововведениям пока относятся скептически.

Больше всего жалоб поступает именно на этот двухколесный транспорт. Блогер Алена понимает, почему так много шума именно из-за байкеров.

Автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями будут задерживать и помещать на спецстоянку. До тех пор, пока водитель не исправит глушитель. Эксперты считают, что это правильный шаг. Главное, выработать схему, как будет исполняться закон.

К слову, в Европе тоже стремятся к ужесточению закона. В Германии собираются запретить байкерам езду по выходным. А мэр одного из французских городов лично проверяет данные шумового радара на центральной площади.

Если в городском парламенте и в Госдуме поддержат новый закон, жители Москвы будут спать спокойнее, а любителям пошуметь придется держаться подальше от дворов и спальных районов. Не исключено, что инициатива выйдет и за рамки столицы.

Несколькими днями ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок к столичному и федеральному законодательству об ужесточении наказания за нарушение тишины владельцами транспортных средств в ночное время.