Собянин внес в Мосгордуму поправки по усилению ответственности за нарушение тишины ночью

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок к столичному и федеральному законодательству об ужесточении наказания за нарушение тишины владельцами транспортных средств в ночное время.

«К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные “отмороженные” автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», - написал он в своем блоге.

Так, градоначальник выступил с предложением запретить перемещаться по городу на автомобилях и мотоциклах с полностью или частично модифицированными глушителями, если они могут побеспокоить москвичей в ночное время.

Кроме того, Собянин предложил в десять раз увеличить штраф за преднамеренное нарушение тишины автовладельцами - с 500 до 5 000 рублей.

«Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л. с., то штраф будет еще больше: плюс 250 рублей за каждые 10 л. с. сверху. Владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом заплатит уже 10 000 рублей. Для мотоциклов "прогрессивный" штраф будет начинаться с 50 л. с., для грузовых автомобилей - с 250 л. с.», - заявил мэр.

Также градоначальник предложил штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью средств фото- и видеофиксации нарушений, оснащенных специальными шумомерами.