У космонавтов возникли трудности во время подключения кабеля к модулю «Наука»

Космонавту Олегу Новицкому предстоит вручную раскрутить кабель Ethernet, который он совместно с коллегой Петром Дубровым подключает к модулю «Наука», из-за сломавшегося замка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Центра управления полетами (ЦУП).

«У нас сломался замок. Мы пойдем по плохому пути, будем разматывать ее на месте», - сказал представитель ЦУП во время трансляции выхода на орбиту, которую ведет «Роскосмос».

Он отметил, что Новицкому надо открутить крышку от барабана с кабелем и раскручивать его вручную. С Земли также сообщили, что причиной инцидента стала сбившаяся резьба у втулки замка.

Ранее стало известно, что российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Они открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС и начали выбираться на ее внешнюю поверхность, чтобы выполнить ряд работ по интеграции нового модуля «Наука». Планировалось, что российские космонавты пробудут в космосе около шести с половиной часов.