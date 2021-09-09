Российские космонавты Новицкий и Дубров вышли в открытый космос
Космонавты 9 сентября открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали шестичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Роскосмос.
Космонавты 9 сентября открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить ряд работ по интеграции нового модуля «Наука».
Отмечается, что российские космонавты пробудут в космосе около 6,5 часа.
Ранее стало известно, что глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин представит президенту РФ Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции.