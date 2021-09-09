В стране и мире Российские космонавты Новицкий и Дубров вышли в открытый космос Кира Карон Космонавты 9 сентября открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA Читайте нас на: Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали шестичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Роскосмос. Космонавты 9 сентября открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить ряд работ по интеграции нового модуля «Наука». Отмечается, что российские космонавты пробудут в космосе около 6,5 часа. Ранее стало известно, что глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин представит президенту РФ Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика