Лукашенко назвал русских и белорусов «практически единым народом»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал русских и белорусов «практически единым народом», который произошел от одного корня.

«Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе - родные государства, близкие народы, практически единый народ», - рассказал белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Планировалось, что на встрече лидеры двух стран обсудят итоги работы по формированию Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.