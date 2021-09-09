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Метеоролог предсказал наступление «климатического прошлого» в Москве

Майя Мусиенко
19:11 09.09.2021
По словам синоптика, температурный фон в столице будет соответствовать периоду с мая по июль.
Метеоролог предсказал наступление «климатического прошлого» в Москве
© Фото: Sergey Smirnov, GlobalLookPress
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К началу следующей недели температура в Москве поднимется до 24 градусов тепла, но ко вторнику столбики термометров вновь опустятся до отметки 16 и начнутся осенние дожди. Такой информацией поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18−20 до плюс 22−24, а это значит, москвичи попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль», — поделился синоптик с ТАСС.

Кроме того, по словам метеоролога, в столице ожидается значительная облачность, лишь время от времени чередующаяся с солнцем. Тишковец также отметил, что до существенных осадков дело вряд ли дойдет.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе со «Звездой» рассказал, когда жителям столичного региона следует ждать бабьего лета. Метеоролог предположил, что в этом году оно не будет достаточно теплым.

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