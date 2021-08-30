Роскосмос представит Путину перспективы создания новой национальной орбитальной станции
Президенту России представят перспективы развертывания «Роскосмосом» национальной орбитальной станции.
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Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин представит президенту РФ Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции. Об этом сообщил глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко.
«Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции», - цитирует слова Устименко РИА Новости.
Ранее Рогозин рассказал о перспективах присутствия российских космонавтов на МКС. По его словам, данный вопрос может решиться в ближайшие месяцы.