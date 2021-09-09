Иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма COVID-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что вариант «дельта» COVID-19 может иметь большое количество мутаций.

«Внутри много штаммов, и они продолжают эволюционировать. Происходят отдельные ответвления», - отметил специалист, передает Ura.ru.

По его словам, сейчас в России чаще всего встречается именно этот вариант. Крючков подчеркнул, что не исключено, что инфекция приобретет новые свойства. При этом врач Евгений Тимаков отметил, что «дельта» и аналогичные ему штаммы обладают высокой эволюционной перспективой.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что «мю»-штамм коронавируса является менее опасным, чем «дельта», однако, его воздействие на организм человека пока не изучено.

В России еще не было случаев заболевания этим вариантом COVID, отметил специалист.