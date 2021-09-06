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Иммунолог рассказал об особенностях «мю»-штамма коронавируса

Майя Мусиенко
19:53 06.09.2021
Врач отметил, что в настоящий момент этот вариант COVID-19 не представляет угрозы для россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay
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«Мю»-штамм коронавируса является менее опасным, чем «дельта», однако, его воздействие на организм человека пока не изучено. В России еще не было случаев заболевания этим вариантом COVID, рассказал «Звезде» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Всемирная организация здравоохранения ему присвоила пометку «вызывает интерес». Там отметили, что необходимо национальным органам здравоохранения отслеживать распространение этого штамма», – пояснил эксперт.

По словам иммунолога, при исследовании «мю» была обнаружена необычная мутация в генетическом коде штамма. Пока не совсем понятно, как именно он влияет на организм человека и как распространяется.

«Начал он распространяться с Южной Америки. По наблюдениям зарубежных коллег, там, где «дельты» нет, есть «мю», а там, где есть «дельта», «мю» вообще никак не выделяется. Поскольку он не превзошел «дельта»-штамм. Где-то локальные вспышки будет он вызывать, но о массовой заболеваемости говорить рано», – подчеркнул Болибок.

На данный момент Роспотребнадзор не сообщал о случаях заболевания штаммом «мю» в России, отметил врач, поэтому говорить об угрозе для страны преждевременно. Однако, по словам специалиста, ситуация может измениться, ведь пока неясно, как поведет себя вирус, когда в стране справятся с вариантом «дельта».

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