В ПФР напомнили льготникам о сроке для замены услуг на деньги

В Пенсионном фонде России напомнили, что россияне, которые имеют право на набор социальных услуг, до 1 октября могут заменить его на деньги. Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что 30 сентября - последний день приема заявлений от льготников, которые желают отказаться от НСУ или, наоборот, возобновить его в следующем году.

Заявление можно подать в территориальных органах ПФР, в офисах МФЦ, а также дистанционно через «Личный кабинет» на сайте фонда. Заявление, поданное в сентябре 2021 года, начнет действовать с начнет действовать с 1 января 2022 года.

Ранее стало известно, что льготникам могут разрешить получать лекарства по электронным рецептам вне зависимости от адреса регистрации получателя. Такую возможность необходимо рассмотреть Министерству здравоохранения РФ.