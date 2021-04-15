Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Льготники смогут получать лекарства без прописки

Кира Карон
21:26 15.04.2021
Министерству здравоохранения РФ поручили рассмотреть возможность получения льготниками лекарств.
Льготники смогут получать лекарства без прописки
© Фото: ALEXEY BYCHKOV Global Look Press
Читайте нас на:

Льготники смогут получать лекарства по электронным рецептам вне зависимости от адреса регистрации получателя. Такую возможность необходимо рассмотреть Министерству здравоохранения РФ.

«Рассмотрев на заседании вопросы разработки региональных стратегий цифровой трансформации с целью достижения "цифровой зрелости". Рекомендовать Министерству здравоохранения РФ рассмотреть вопрос об обеспечении экстерриториального принципа получения гражданами лекарственных препаратов по льготным рецептам в электронном виде», - говорится в документе.

Такое решение было принято по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:16 В стране и мире
«Вассалитет 21-го века»: Захарова оценила реакцию стран НАТО на американские санкции против РФ
20:23 В стране и мире
Видео
На заводе в Мичуринске произошел пожар площадью 500 «квадратов»
19:27 В стране и мире
Байден сегодня выступит с речью по России
18:04 В стране и мире
Видео
Путин призвал глав регионов «ножками пройти» для решения социальных проблем
16:35 В стране и мире
Видео
Захарова: ответственность за ухудшение отношений с Россией лежит на США
Популярное
Популярное
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Видео
Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц
Мясников назвал частую ошибку пациентов при головной боли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.