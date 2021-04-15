Льготники смогут получать лекарства без прописки
Министерству здравоохранения РФ поручили рассмотреть возможность получения льготниками лекарств.
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Льготники смогут получать лекарства по электронным рецептам вне зависимости от адреса регистрации получателя. Такую возможность необходимо рассмотреть Министерству здравоохранения РФ.
«Рассмотрев на заседании вопросы разработки региональных стратегий цифровой трансформации с целью достижения "цифровой зрелости". Рекомендовать Министерству здравоохранения РФ рассмотреть вопрос об обеспечении экстерриториального принципа получения гражданами лекарственных препаратов по льготным рецептам в электронном виде», - говорится в документе.
Такое решение было принято по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики.