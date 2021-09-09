Мощнейший экспериментальный космический лазер впервые протестировали в Германии

Первые и ключевые испытания мощного экспериментального космического лазера провели в немецкой обсерватории в Оттобойрене. Прибор призван повысить четкость и качество астрономических изображений, сделанных с помощью наземных телескопов. Кроме того, он пригодится для развития лазерной спутниковой связи, сообщает «Популярная механика».

Адаптивная оптика на наземных телескопах корректирует эффект размытия картинки, который вызван турбулентностью в атмосфере Земли. Именно этот эффект звезды заставляет нас видеть с Земли «мерцание».

Для устранения такого искажения ученые разработали узкополосный лазер, который привязан к длине волны натрия мощностью 63 Вт. Усовершенствовать его помогла экспериментальная система частотного чирпирования, нацеленная на улучшение отношения сигнал-шум.

Лазер был разработан Европейской южной обсерваторией. Его установят на наземной оптической станции Европейского космического агентства (ESA) на испанском острове Тенерифе. После установки его будут использовать не только для астрономических наблюдений, но и для осуществления спутниковой оптической связи.