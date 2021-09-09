Северный флот начал масштабные учения в Арктике с участием восьми тысяч военных и 50 кораблей

Северный флот России приступил к масштабным учениям в Арктике с участием восьми тысяч военных, около 800 единиц техники, а также до 50 кораблей, сообщает пресс-служба флота.

«Привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения», - говорится в сообщении.

Войска Северного флота выдвинулись на полигоны в рамках учений с арктической экспедиционной группировкой. С получением команды военнослужащие мотострелковых соединений армейского корпуса Северного флота приступили к формированию колонн и совершению марша на штатной технике на полигоны в район проведения учения.

В назначенные позиционные районы из пунктов постоянной дислокации также выдвинулись подразделения противовоздушной обороны - боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, а также зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1».

Учения являются плановыми и проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.