Штурмовая операция: североморцы освободят захваченный «диверсантами» морской порт в Арктике

В порту Дудинка на севере Красноярского края под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева состоятся тактические учения.

В ходе тренировки военные моряки и морские пехотинцы Северного флота впервые в истории отработают освобождение территории порта, захваченного диверсантами.

Североморцы выполнят высадку морского десанта на побережье Енисея, совершение марша, проведение штурмовой операции при освобождении стратегического объекта в Арктике - Дудинского морского порта одновременно с воды, с воздуха и с земли.

В ходе учений будет применена палубная авиация - вертолеты Ка-27, быстроходные лодки, артиллерия большого противолодочного корабля «Североморск», а также двухзвенные вездеходы.