Российский МИД рассчитывает, что Евросоюз скоро получит газ по «Северному потоку - 2»

Москва надеется, что совсем скоро миллионы европейских потребителей начнут получать газ из России по трубопроводу «Северный поток - 2». Об этом 9 сентября рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора.

«Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному, подчеркиваю, и экологическому маршруту», - отметила Захарова.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что поставки газа по первой нитке трубопровода «Северный поток - 2» планируют начать с 1 октября этого года. Помимо этого, по информации агентства, уже через два месяца газопровод должен начать работать в полном объеме.

«Северный поток - 2» - газовый трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта выступают несколько стран Европы, Украина и США, которые хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.