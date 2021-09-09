СМИ выяснили, как нацисты использовали золото рейха

Нацисты за годы Второй мировой войны награбили более восьмисот тонн золота, большая часть которого была украдена из банков Бельгии, Голландии, Венгрии, Италии. Награбленное золото хранилось на счетах в Швейцарском национальном банке. После войны часть золотого запаса была выведена со швейцарских счетов, которая сих пор находится в розыске.

В декабре 1997 года в Лондоне прошла международная конференция. Главной ее целью стало расследование скандала, связанного с деятельностью швейцарских банков в годы Второй мировой.

Сотрудник Швейцарского национального банка Мишель Мейли выяснил, что его коллеги на протяжении нескольких лет уничтожали сведения о старых счетах, которые были открыты накануне войны.

Мейли удалось собрать две папки документов, которые стали неопровержимым доказательством того, что швейцарские банкиры участвовали в преступлениях нацистского режима, передает «Рамблер».

В 2009 году в Германии создали независимую комиссию международных экспертов. Она должна была выяснить, за счет чего финансировалась нацистская Германия.

Было установлено, что в период с 1933 по 1945 год треть военного бюджета Германии составляли награбленные деньги. Кроме того, как удалось выяснить, в годы войны был использован потенциал чешских оборонных производств, которые поставляли нацистам военную технику, боеприпасы и стрелковое оружие.

Во время прихода Гитлера к власти началось возрождение немецкой военной промышленности. При этом нацистам нужны были колоссальные суммы денег.

Министр экономики Германии Ялмар Шахт предложил ввести в стране две параллельные денежные системы, одна - для немецкого народа, другая – для военной экономики. Таким образом, немецкая военная промышленность получила колоссальный приток государственных инвестиций.

Ценные бумаги рейхсбанка выдавались лишь военным заводам. Для финансирования легкой промышленности немцы активно привлекали зарубежные кредиты. Так, за пять предвоенных лет ВВП страны вырос более чем в два раза, а рост военного производства увеличился в 10 раз.

При этом к началу 1939 года госдолг Германии составил 47 миллиардов рейхсмарок. Гитлер решил срочно пополнить золотовалютный резерв страны. К примеру, необходимость пополнения золотого запаса страны стала прямой причиной оккупации Чехословакии в 1938 году.

Гитлеровцы конфисковали все золото из банков захваченных стран. Однако госдолг Германии только рос. Тогда Гитлер начал планировать новую военную кампанию. Таким образом, 1 сентября гитлеровские войска вторглись на территорию Польши.

По официальным данным, гитлеровцы конфисковали у жителей оккупированных стран десятки тонн золота на сумму около 150 миллионов долларов. Из более чем 800 тонн награбленного немцами золота до 1997 года удалось вернуть всего 329 тонн. Судьба остальных ценностей до сих пор остается неизвестной.

В мае этого года СМИ сообщили о том, что специалисты в Польше на дне озера занялись поисками похищенных нацистами музейных экспонатов.

По мнению участников поиска, нацисты в 1945 году могли затопить в водоеме несколько грузовиков с экспонатами этнографического музея.