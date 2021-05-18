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СМИ: похищенные нацистами музейные экспонаты ищут на дне озера в Польше

Роман Захаров
15:51 18.05.2021
По мнению специалистов, нацисты в 1945 году могли затопить в водоеме несколько грузовиков с экспонатами этнографического музея.
СМИ: похищенные нацистами музейные экспонаты ищут на дне озера в Польше
© Фото: Markus Baumeler, Pixabay
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В Силезском воеводстве Польши на дне местного озера ищут похищенные нацистами музейные экспонаты. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, уточняя, что речь идет о коллекции этнографического музея, экспонаты которого до сих пор не были найдены.

Специалисты предполагают, что грузовики с музейными сокровищами выехали зимой 1945 года из Згожельца, после чего были затоплены в обследуемом водоеме.

«У нас есть показания свидетеля, немца, который участвовал в акции по затоплению этих грузовиков. Мы хотим проверить эту информацию», - приводит издание слова участника поисков Петра Копера.

В материале отмечается, что подготовка к поисковой операции шла два года. Специалисты провели рекогносцировку территории, а аквалангисты совершили несколько предварительных погружений.

Как утверждает Копер, поисковикам удалось установить, что на дне озера раньше находилось месторождение известняка.

«На дне озера обнаружили целую инфраструктуру месторождения. Она настолько большая, что там могли свободно уместиться грузовики», - поделился он имеющейся информацией.

Копер добавил, что в скором времени к поискам приступит команда из аквалангистов, археологов и саперов. При этом он допустил, что даже если музейные экспонаты были действительно спрятаны на дне водоема, то сейчас их может там не быть, поскольку их могли похитить.

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