СМИ: в Бразилии преступники напали на банки и взяли в заложники несколько человек, есть погибшие

По данным СМИ, вооруженная преступная группировка атаковала три отделения банков в бразильском городе Арасатуба в штате Сан-Паулу. Три человека погибли, и еще несколько человек взяты в заложники, сообщает ТАСС. Из одного из банков похищена сумма, размер которой не определен.

Местный телеканал «Глобу» продемонстрировал кадры произошедшего с камер видеонаблюдения. По данным СМИ, преступники взяли в заложники пешеходов и проезжавших мимо автомобилистов, которых вскоре использовали в качестве живого щита в перестрелках с полицией.

По сообщению СМИ, на данный момент известно о трех убитых - из них двое заложников и один нападавший. Пятеро человек пострадали, трое злоумышленников задержаны. Во время отхода, пишет пресса, преступники подожгли автомобили и оставили самодельные взрывные устройства.

Это уже не первый случай подобных нападений в Бразилии за последнее время. Так, в конце прошлого года, по сообщениям СМИ, преступники захватили два города, устроили перестрелки с полицейскими и совершили несколько ограблений банков.