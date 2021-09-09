Грохот танков и шквал снарядов: опубликованы зрелищные кадры учений ОДКБ «Рубеж-2021»

Военнослужащие России, Киргизии, Казахстана и Таджикистана в ходе совместных учений «Рубеж-2021» в Киргизии при поддержке артиллерии и авиации разгромили условных террористов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По замыслу маневров, отряды боевиков незаконно перешли госграницу, чтобы захватить населенный пункт. С помощью беспилотников «Орлан-10» были обнаружены координаты противника и переданы военнослужащим.

Неприятель попытался перегруппироваься, чтобы продвинутья к населенному пункту. Данные о его месте нахождения были переданы киргизским расчетам ствольной и реактивной артиллерии, которые сосредоточенным огнем уничтожили основные силы противника.

Мотострелковые подразделения трех стран на бронеавтомобилях «Тигр», бронетранспортерах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-1, усиленные экипажами танков Т-72, наступая по флангу, завершили разгром основных сил противника.

Всего в учениях задействованы более 1 000 человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства «Тигр», реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Ранее сообщалось, что в Киргизии стартовала активная фаза учений ОДКБ «Рубеж-2021». Маневры проводятся на полигоне Эдельвейс под Бишкеком.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.