В Киргизии стартовала активная фаза учений ОДКБ «Рубеж-2021»

Воинские контингенты стран ОДКБ задействованы в масштабных маневрах «Рубеж-2021», которые проводятся на полигоне Эдельвейс под Бишкеком. Активная фаза учений сил быстрого реагирования России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии уже идет.

В ходе совместной контртеррористической операции военнослужащие уничтожили незаконное вооруженное формирование, вторгшееся на территорию государства-члена ОДКБ. Для максимального огневого поражения задействовали РСЗО «Град».

Поддержку наземной группировке обеспечили российские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Они также перебросили тактический десант для проведения разведки и блокирования отхода условного противника.