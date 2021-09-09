В Киргизии стартовала активная фаза учений ОДКБ «Рубеж-2021»
Всего в учениях задействовано более 1 000 человек и 150 единиц военной и специальной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Воинские контингенты стран ОДКБ задействованы в масштабных маневрах «Рубеж-2021», которые проводятся на полигоне Эдельвейс под Бишкеком. Активная фаза учений сил быстрого реагирования России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии уже идет.
В ходе совместной контртеррористической операции военнослужащие уничтожили незаконное вооруженное формирование, вторгшееся на территорию государства-члена ОДКБ. Для максимального огневого поражения задействовали РСЗО «Град».
Поддержку наземной группировке обеспечили российские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Они также перебросили тактический десант для проведения разведки и блокирования отхода условного противника.