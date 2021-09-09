Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

В Петербурге заложили новый противоминный корабль проекта «Александрит»

Андрей Аркадьев
14:15 09.09.2021
Церемония закладки корабля прошла на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК).
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Петербурге заложили новый тральщик «Афанасий Иванников». Этот уже девятый корабль проекта 12 700 «Александрит» имеет уникальный, самый большой в мире корпус, сделанный из монолитного стеклопластика, материала прочного и долговечного.

Тральщик предназначен для борьбы с морскими минами и обладает высокой маневренностью. В церемонии принял участие главком ВМФ Николай Евменов.

«Это морской тральщик. Показал себя очень хорошо, надежно. Обладает большой живучестью. Причем мы уже не на испытаниях, а на практике и на Балтийском флоте и на Севере посмотрели, как он себя ведет, на какой волне. Поэтому достаточно комфортный для несения службы экипажа, достаточно надежный для выполнения боевой задачи», - рассказал Евменов.

Базовые тральщики проекта 12 700 «Александрит» - серия российских противоминных кораблей базовой зоны, проект этого тральщика создан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» для ВМФ России, относится к новому поколению кораблей противоминной обороны (ПМО).

Корабли этого проекта имеют водоизмещение 890 тонн, длину - 62 м, ширину - 10 м, полную скорость хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.

Данные корабли являются одними из самых больших в мире, построенных с использованием стеклопластика. Отсутствие металла позволяет не притягивать к корпусу мины, а также сделать процесс их обнаружения более простым.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:24 В стране и мире
Видео
В Кремле ответили на версии гибели Зиничева
12:40 В стране и мире
Видео
Погиб на Байконуре: космонавт-испытатель вспомнил о печальной судьбе единственного побывавшего на орбите «Бурана»
11:28 В стране и мире
Мама погибшей в Ногинске рассказала, что из-за взрыва люди провалились в подвал дома
10:29 В стране и мире
Видео
Задержанный по делу об убийстве школьниц в Киселевске показал место преступления
08:18 В стране и мире
Экипаж сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика на МКС
Популярное
Видео
Не устоял: в Приморье при проверке школы губернатора встретил пьяный сторож и упал
Видео
Пугачева и Галкин приехали на прощание с Борисом Красновым
На Украине дачники обнаружили на участках могилы умерших от COVID-19
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Собянин оценил возможность объединения Москвы и Подмосковья
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.