В Петербурге заложили новый противоминный корабль проекта «Александрит»

В Петербурге заложили новый тральщик «Афанасий Иванников». Этот уже девятый корабль проекта 12 700 «Александрит» имеет уникальный, самый большой в мире корпус, сделанный из монолитного стеклопластика, материала прочного и долговечного.

Тральщик предназначен для борьбы с морскими минами и обладает высокой маневренностью. В церемонии принял участие главком ВМФ Николай Евменов.

«Это морской тральщик. Показал себя очень хорошо, надежно. Обладает большой живучестью. Причем мы уже не на испытаниях, а на практике и на Балтийском флоте и на Севере посмотрели, как он себя ведет, на какой волне. Поэтому достаточно комфортный для несения службы экипажа, достаточно надежный для выполнения боевой задачи», - рассказал Евменов.

Базовые тральщики проекта 12 700 «Александрит» - серия российских противоминных кораблей базовой зоны, проект этого тральщика создан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» для ВМФ России, относится к новому поколению кораблей противоминной обороны (ПМО).

Корабли этого проекта имеют водоизмещение 890 тонн, длину - 62 м, ширину - 10 м, полную скорость хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.

Данные корабли являются одними из самых больших в мире, построенных с использованием стеклопластика. Отсутствие металла позволяет не притягивать к корпусу мины, а также сделать процесс их обнаружения более простым.