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Противоминный тральщик «Афанасий Иванников» заложат в Петербурге 9 сентября

Андрей Аркадьев
16:20 06.09.2021
Торжественная церемония закладки корабля пройдет на Средне-Невском судостроительном заводе.
Противоминный тральщик «Афанасий Иванников» заложат в Петербурге 9 сентября
© Фото: Минобороны России
На фото - тральщик проекта 12700 «Владимир Емельянов»
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Новый российский минный тральщик «Афанасий Иванников»  заложат в Санкт-Петербурге 9 сентября, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Торжественная церемония закладки корабля пройдет на Средне-Невском судостроительном заводе под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

«В церемонии закладки корабля примут участие: руководство Объединенной судостроительной корпорации, руководство Средне-Невского судостроительного завода, центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", представители администрации Санкт-Петербурга, ветераны и судостроители», - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что Евменов заслушал доклады начальников профильных органов военного управления Главного командования ВМФ о готовности к закладке 9 сентября корабля.

«Корабль ПМО "Афанасий Иванников" будет построен для оснащения минно-тральных сил Военно-морского флота в рамках серийного строительства кораблей этого проекта, развернутого на Средне-Невском судостроительном Заводе. Корабли проекта 12700 на практике доказали свою эффективность и обладают целым рядом уникальных характеристик», - сообщил Евменов.

Базовые тральщики проекта 12 700 «Александрит» - серия российских противоминных кораблей базовой зоны, проект этого тральщика создан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» для ВМФ России, относится к новому поколению кораблей противоминной обороны (ПМО).

Корабли этого проекта имеют водоизмещение - 890 тонн; длину - 62 м; ширину - 10 м; полную скорость хода - 16 узлов; экипаж - 44 человека.

Данные корабли являются одними из самых больших в мире, построенных с использованием стеклопластика. Отсутствие металла позволяет не притягивать к корпусу мины, а также сделать процесс их обнаружения более простым.

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