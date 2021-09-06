ОПК Противоминный тральщик «Афанасий Иванников» заложат в Петербурге 9 сентября Андрей Аркадьев Торжественная церемония закладки корабля пройдет на Средне-Невском судостроительном заводе. © Фото: Минобороны России На фото - тральщик проекта 12700 «Владимир Емельянов» Читайте нас на: Новый российский минный тральщик «Афанасий Иванников» заложат в Санкт-Петербурге 9 сентября, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Торжественная церемония закладки корабля пройдет на Средне-Невском судостроительном заводе под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. «В церемонии закладки корабля примут участие: руководство Объединенной судостроительной корпорации, руководство Средне-Невского судостроительного завода, центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", представители администрации Санкт-Петербурга, ветераны и судостроители», - говорится в сообщении. В департаменте добавили, что Евменов заслушал доклады начальников профильных органов военного управления Главного командования ВМФ о готовности к закладке 9 сентября корабля. «Корабль ПМО "Афанасий Иванников" будет построен для оснащения минно-тральных сил Военно-морского флота в рамках серийного строительства кораблей этого проекта, развернутого на Средне-Невском судостроительном Заводе. Корабли проекта 12700 на практике доказали свою эффективность и обладают целым рядом уникальных характеристик», - сообщил Евменов. Базовые тральщики проекта 12 700 «Александрит» - серия российских противоминных кораблей базовой зоны, проект этого тральщика создан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» для ВМФ России, относится к новому поколению кораблей противоминной обороны (ПМО). Корабли этого проекта имеют водоизмещение - 890 тонн; длину - 62 м; ширину - 10 м; полную скорость хода - 16 узлов; экипаж - 44 человека. Данные корабли являются одними из самых больших в мире, построенных с использованием стеклопластика. Отсутствие металла позволяет не притягивать к корпусу мины, а также сделать процесс их обнаружения более простым. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика