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Связисты развернули засекреченную сеть для управления войсками на учениях «Запад-2021»

Андрей Аркадьев
Максим Гриценко
13:10 09.09.2021
При выполнении поставленной задачи были созданы современные пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации.
Связисты развернули засекреченную сеть для управления войсками на учениях «Запад-2021»
© Фото: Минобороны России
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Военные связисты и специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа оборудовали в назначенных районах пункты управления и защищенные узлы связи в рамках совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом сообщает пресс-служба округа.

«При выполнении поставленной задачи были созданы современные пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации. Военные связисты обеспечили развертывание цифровых каналов передачи информации, работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, видеоконференцсвязи на пунктах управления», - говорится в сообщении.

Специалисты РЭБ ЗВО создали скрытую систему управления войсками и защиту пунктов управления от беспилотных летательных аппаратов условного противника, осуществив защиту радиоканалов от массированного воздействия и подавления радиочастот РЭБ, обеспечив непрерывное управление войсками в районах проведения учений.

При этом особое внимание уделено обеспечению качественной работы каналов связи и передачи информации в звеньях «командование округом-объединение-соединение-батальон».

На учениях «Запад-2021» связисты ЗВО используют современные комплекты связи, поставленные в войска в 2021 году. В обеспечении защищенной связи задействованы более 1500 тысяч военнослужащих и свыше 600 единиц специальной техники в том числе станции связи Р-160-0,5 и цифровые комплексы связи П-240И-4 «Переселенец», способные создать более ста закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.

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