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Visa повысит комиссию за прием карт в супермаркетах

Кира Карон
13:05 09.09.2021
Интерчейндж для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров.
Visa повысит комиссию за прием карт в супермаркетах
© Фото: imagebroker.com, Globallookpress
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С первого февраля 2022 года международная платежная система Visa увеличит межбанковскую комиссию для супермаркетов за прием карт. Также в течение 2022 года будет отменен льготный межбанковский тариф для крупных продавцов мебели, бытовой техники и курьерских служб.

Интерчейндж для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров. Также некоторые премиальные карты также исключат из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов игрушек и детских товаров, мебели, бытовой техники, сообщает РБК.

Ранее представители платежных систем Visa и Mastercard прокомментировали информацию о возможном отключении России от международных платежных систем. По словам представителей компаний, они продолжат работу в России в обычном режиме.

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