Visa и Mastercard ответили на информацию о возможном отключении России от своих систем

Представители платежных систем Visa и Mastercard прокомментировали информацию о возможном отключении России от международных платежных систем. По словам представителей компаний, они продолжат работу в РФ в обычном режиме.

«Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 миллионами карт Mastercard, выпущенными российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», - заявил РБК глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

В Visa отметили, что уже на протяжении 30 лет продолжает вносить вклад в цифровизацию российской экономики и внедрение современных технологий и решений.

Ранее в Банке России заявили, что не видят рисков отключения России от западных платежных систем. Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова отметила, что на данный момент ситуация с геополитическими рисками «достаточно спокойная».