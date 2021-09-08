«Рубеж-2021»: кадры открытия международных учений ОДКБ в Киргизии

Масштабные учения сил стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовали на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии. Там состоялась церемония открытия маневров, которая началась с поднятия флагов и исполнения национальных гимнов государств участников.

Нашу страну на этих стратегически важных учениях представляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), а также личный состав объединенной российской военной базы Кант.

Всего в «Рубеже-2021» задействованы более тысячи человек, а также 150 единиц техники, среди которой танки, бронетранспортеры, БМП, бронемашины «Тигр», огнеметные подразделения, а также истребительная и штурмовая авиация.