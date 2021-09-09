В стране и мире Владимир Путин посетит церемонию прощания с Зиничевым Кира Карон Евгений Зиничев погиб накануне при попытке спасти человека. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости Читайте нас на: Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин посетит церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом он рассказал журналистам. Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду.



Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации Евгению Зиничеву. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика