На Украине дачники обнаружили на участках могилы умерших от COVID-19

На Украине жители дачных участков во Львовской области обнаружили чужие могилы. Жительница одного из сел рассказала, что захоронения появились в прошлом году на ее участке, когда был карантин из-за COVID-19.

Директор кладбища пояснил, что такая ситуация произошла из-за выросшей смертности от коронавирусной инфекции. К тому же, по его словам, к моменту начала захоронений земля находилась в муниципальной собственности, а теперь ее приватизировали вместе с гробами.

На данный момент на спорной земле не проводятся захоронения, передает телеканал «Украина 24».

Ранее в Карелии нашли неизвестное массовое захоронение. По заключению экспертов, смерть этих людей наступила более ста лет назад.